فنانة مصرية تنجو من حادث سير

المستقلة /- كشف الممثل ​أحمد سعد​ “ميشو” عن تعرض زوجته الممثلة رحاب حسين لحادث سير تهشمت فيه سيارتها ونجت منه بإعجوبة.

ونشر سعد مجموعة من الصور السيارة على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، وعلق كاتبا: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل رحاب زوجتى عملت حادثة كبيرة ..الحمد لله هى بخير”.
يذكر أن أحمد سعد يقوم حالياً بتصوير مسلسل “​دنيا تانية​” من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج ​أحمد عبد العال​.

 

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