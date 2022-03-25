فنانة مصرية تنجو من حادث سير
المستقلة /- كشف الممثل أحمد سعد “ميشو” عن تعرض زوجته الممثلة رحاب حسين لحادث سير تهشمت فيه سيارتها ونجت منه بإعجوبة.
ونشر سعد مجموعة من الصور السيارة على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، وعلق كاتبا: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل رحاب زوجتى عملت حادثة كبيرة ..الحمد لله هى بخير”.
يذكر أن أحمد سعد يقوم حالياً بتصوير مسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.
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