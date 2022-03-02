فنانة مشهورة تعبد الشيطان وهذا ما قامت به

المستقلة /- أثارت الفنانة العالمية الشهيرة مايلي سايرس محبوبة الملايين جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بعد إطلالتها الأخيرة في حفل اقيم برفقة بعض من اصدقائها بشكل غريب ومثير للاشمئزاز والصدمة حسب ما قاله البعض.
في التفاصيل ، ظهرت الفنانة الامريكية مايلي سايرس عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عبر خاصية القصص المصورة ” الستوري ” بإطلالة جريئة في حفل مثير لقب بحفل ” عبدة الشياطين ” بسبب الملابس التي ارتداها البعض في الحفل والفعاليات المثيرة للجدل.
حيث ظهرت بغرفة مظلمة واضعةً على رأسها سماعات ذات حجم كبير، وقد أشار المتابعون في تعليقاتهم على الصورة أن وجه مايلي بدا نحيفاً جدا وعنقها رفيع وأنها خسرت بعض الكيلوغرامات وقد إختلفت عن ما كانت عليه سابقاً
الجدير بالذكر أن الفنانة العالمية مايلي سايرس ، من مواليد عام 1992 وهي مغنية وممثلة وكاتبة أغاني أمريكية، ظهرت بأدوار جانبية في المسلسل التلفزيوني دوك وفيلم بيج فيش في طفولتها، قبل أن تشتهر في سن المراهقة بدورها في مسلسل هانا مونتانا المنتج من قناة ديزني في عام 2006

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