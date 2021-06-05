فنانة لبنانية تنفي هجومها على جورج وسوف

المستقلة/- في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستغرام»، كشفت الفنانة اللبنانية لمى شريف، حقيقة هجومها على النجم اللبناني جورج وسوف، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونفت «لمى»، خلال الفيديو، صحة ما تداول بشأن تصريحات على لسانها، جاء مضونها: «من جورج وسوف؟ هل أصبح نبي؟ أو ولي لكي بعض الفتيات يقوموا بتقبيل يده والبكاء والإغماء، بس أكيد الأذن يلي تسمعله فيها مشكلة مهذلة».

وسرعان ما علقت الفنانة اللبنانية قائلة: «مرحبا في موضوع أنا كتير مهم حابة أحكي فيه، في بيدج بتطلع أشياء كذبة عني، إن أنا حكيت عن الفنان الأسطورة الكبير الأستاذ جورج وسوف، أنا حابة أحكي إن الأستاذ جورج هو بالنسبة لي مدرسة أنا بتعلم منها، ويا ريت ما نصدقش الكلام اللي قايلينه، أنا في حياتي مغلطتش مع أي فنان، أنا بحترم الكل وخاصة الأستاذ جورج وسوف، أنا بعتبره القمة عندي، فياريت ما يصدقش الكلام الكذب».

يذكر أن لمى شريف هي مطربة لبنانية من اصول عراقية ،وطرحت العديد من الأغنيات عبر قناتها الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب».

و تعد واحدة من الفنانات المتواجدات بشكل مستمر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع «انستغرام» ما يقرب من 700 ألف شخص.