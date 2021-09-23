فنانة كويتية تثير جدلا واسعا في فيديو قصير مع محمد رمضان

المستقلة /- حالة من الجدل أثارتها الفنانة الكويتية شوق الهادي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو قصير مع الفنان المصري محمد رمضان.

ونشرت شوق الهادي، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على “إنستغرام”، صورتها وهي ترقص بجوار محمد رمضان، خلال وجودهما في دبي، حيث يوجد الأخير منذ أيام لتحضير أغنية جديدة.

وانتقد الجمهور ظهور شوق الهادي وهي ترقص بالقرب من محمد رمضان واعتبروا ملابسها جريئة.

وشوق الهادي ممثلة كويتية هي أخت الممثلة فرح الهادي، بدأت التمثيل في سن صغير مع شقيقتها، من أشهر أعمالها “فضة قلبها أبيض” و”عطر الجنة” و”أمينة حاف” وعرض لها أخيرا عبر منصة “شاهد vip” مسلسل “ملاك الرحمة”.

وفي سيرتها الذاتية فإن شوق الهادي من مواليد 3 ديسمبر عام 1996, بدأت التمثيل في سن صغير مع شقيقتها وتبلغ من العمر 25 عاما.

حاصلة على الثانوية العامة وبدأت العمل الفني بسن صغيرة مع شقيقتها فرح بعام 2007.

تزوجت في عام 2015 من شاب كويتي يدعى بدر الماس و‏ابتعدت عن الفن والتمثيل بعد زواجها منذ عام 2015. وأعلن الثنائي انفصالهما نهاية عام 2017 بعدما أدعت بأن زوجها يقوم بضربها وإذلالها وإهانتها.

‏واصلت فرح التمثيل بعد الطلاق في مسرحية الخفافيش عام 2018.

من أشهر أعمالها الفنية: فضة قلبها أبيض، الهدامة، أم البنات، ليلة عيد، لهفة الخاطر، ملاك رحمة، أمينة حاف، نبض مؤقت، يجيب الله مطر، أحببتك منذ الصغر.

عرض لها مؤخرا عبر منصة “شاهد vip” مسلسل “ملاك الرحمة”.