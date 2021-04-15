فنانة كويتية تترك الإسلام وتعتنق اليهودية وسط ضجة واسعة

المستقلة /- وسط موجة من الجدل بين الجمهور والمتابعين، أعلنت المطربة بسمة الكويتية تركها الدين الإسلامي واعتناقها الديانة اليهودية، وذلك عبر مقطع فيديو انتشر بشكل كثيف عبر التويتر، حيث قالت بسمة الكويتية عبر الفيديو: “أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام وأعلن اعتناقي للديانة اليهودية”.

وأثار قرارها المفاجئ ضجة واسعة في الكويت والعالم العربي، وتباينت ردود الفعل بين انتقادات لاذعة لقرارها بتغيير ديانتها، وبين من أكد على حرية المعتقد.

وولدت الفنانة بسمة لأم كويتية، لكنها لا تحمل الجنسية الكويتية، وتحمل وثيقة سفر خاصة بفئة البدون، أي من هم دون جنسية في البلاد، وكانت قد صرحت في احد المقابلات أنها عانت من سنوات عديدة من الاضطهاد والتحقير وحرمت من كل حقوقها المدنية، وأضافت “انها لو أقدمت على الانتحار لما كانت أثارت نفس الضجة التي نتجت عن تغيير دينها”.

وكانت قد توقفت بسمة عن الغناء في 2016، قبل أن تعود مجددًا إلى الساحة الفنية، ومن أغانيها: الذهب، انساني، أعترفلك، وغيرها.

ويذكر أن المذيع الكويتي محمد المؤمن كان قد أعلن ترك الديانة الإسلامية، واعتناق الديانة المسيحية في مقطع فيديو، وأثار ضجة واسعة حينها.