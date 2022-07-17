فنانة سألت الشعراوي ان كان الفن “حلالا ام حراما” وجوابه صدمها

المستقلة /- فى تصريحات خاصة “لصدي البلد”، كشفت الفنانة مديحة حمدي عن كواليس لقائها بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، خلال جلستها التي رتبتها الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام.

وقالت مديحة، انها قررت الاكتفاء بطرح سؤال واحد على الشعراوي، حول إذا ما كان الفن حلالا أم حراما، ورد الشيخ الراحل واصفا الفن بالسكين، “يكون حلال في حال استخدامه في أمور حلال كتقطيع شيء، ومن الممكن أن يكون حراما حال استخدام السكين لذبح أحد”.

وأردفت الفنانة انها اكتفت بهذا السؤال، لانها تعي أنها أمام عالم جليل، ولا يجب عليها طرح أسئلة كاستخدام الكحل، وغيرها من الأمور التى لا تتناسب مع وجودها مع هذا العالم الكبير.

وعلى صعيد آخر، أكدت مديحة حمدي أن والدة زوجها الراحل لم تكن راضية بشكل كامل عن زواجها قبل أكثر من 40 عاماً، حيث لم يكن من السهل على أسرة ريفية أن تتقبل فكرة عمل زوجة الابن فى الفن.

وتابعت الفنانة ان علاقتها بحماتها تغيرت بشكل كامل بعد زواجها من ابنها، حيث بدلت رأيها بعد معرفتها بها، وعندما توفت كانت مديحة هي الشخص الوحيد الذي كشفت له عن أسرارها ومكان أموالها.

وأكدت الفنانة انها خاضت مجال الإنتاج التليفزيوني لما يقرب من 15 عاماً ، قبل ن يتم إغلاق الشركة الخاصة بها، لكنها توقفت عن الاستمرار فى مجال الإنتاج التليفزيوني بعد الارتفاع الهائل فى أجور النجوم من الفنانين، فعلي سبيل المثال كانت ميزانية الأعمال تصل إلى 10 مليون ، لكن بطل العمل يطلب 20 أو 30 مليون جنية كأجر .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الاندية الاوروبية ترفض ضم “كريستيانو رونالدو” لهذا السبب

اخر الاخبار

لماذا استقبلت السعودية بايدن “بالسجادة البنفسجية” وليست الحمراء

اخر الاخبار

كواليس حديث بايدن وبن سلمان حول مقتل خاشقجي .. تفاصيل

اخر الاخبار

اتفاقية تسعد السعوديين.. تأشيرات الزيارة لأميركا لـ 10 سنوات

اخر الاخبار

حزب الله يعلق على فتح السعودية أجواءها للطائرات الإسرائيلية

اخر الاخبار

بايدن : لن نترك الشرق الأوسط للصين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فنانة سألت الشعراوي ان كان الفن “حلالا ام حراما” وجوابه صدمها

اخر الاخبار

لماذا استقبلت السعودية بايدن “بالسجادة البنفسجية” وليست الحمراء

اخر الاخبار

اتفاقية تسعد السعوديين.. تأشيرات الزيارة لأميركا لـ 10 سنوات

اخر الاخبار

حزب الله يعلق على فتح السعودية أجواءها للطائرات الإسرائيلية

اخر الاخبار

بايدن : لن نترك الشرق الأوسط للصين

اخر الاخبار

بايدن يشدد على الوصاية الهاشمية في القدس

اخر الاخبار

البرلمان العربي: نرحب بمخرجات قمة جدة

اخر الاخبار

البرلمان العربي: نرحب بمخرجات قمة جدة

اخر الاخبار

هل برشلونة اقترب من الاتفاق على ليفاندوفسكي

اخر الاخبار

سلطة المجتمع وفلسفتها الحياتية

اخر الاخبار

السعال المستمر لا يعني كورونا.. تفاصيل

اخر الاخبار

ريم نصر الدين: تعرضت للمضايقات بسبب اصولي اليهودية

اخر الاخبار

المغربية نرجس تعلن عن اغتيتها الجديدة (بيتك بيتك)

اخر الاخبار

تطبيق التكتوك ودعوات نشر المثلية

اخر الاخبار

شاب امريكي يشهر اسلامه في الأردن بحضور أدهم النابلسي – فيديو

اخبار العراق

بعثة الحج العراقية: عودة 5345 حاجا الى عبر المنافذ الجوية والبرية

اخر الاخبار

كم يكسب مستخدم يوتيوب لديه مليون مشترك؟