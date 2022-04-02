فلكي : صيام الأردن الاحد صحيح

المستقلة /- أكد عضو الجمعية الفلكية الأردنية، عدلي الحلبي، أن بدء الصيام يوم الأحد هو الصحيح، وذلك لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم أمس الجمعة.

وقال الحلبي الذي كان مشاركا في عملية رصد الهلال يوم أمس الجمعة، عبر أكبر تيلسكوب في الأردن بقطر 20 بوصة، إنه لم تتم رؤية الهلال لأن رؤيته كانت مستحيلة حيث كان ملاصقا للشمس.

وأضاف أنه بحسب معايير الرؤية العالمية “مرصد اجرينتش معيار يالوب”، ومعيار “مركز الفلك الدولي”، ومعيار “مرصد جنوب افريقيا”، كانت الرؤية مستحيلة في جميع البلدان الاسلامية.

واستغرب الحلبي كيف تم إثبات رؤية الهلال في باقي الدول العربية..

وأشار عضو الجمعية الفلكية إلى أن قرار بدء صيام يوم الأحد والذي اتخذه الأردن إضافة إلى بعض الدول وهي سلطنة عمان، والمغرب، ومورتانيا، واندونيسيا، وماليزيا، هو الصحيح.

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