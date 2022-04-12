فلكي : سنصوم رمضان مرتين في 2030 – فيديو

المستقلة /- قال الفلكي السعودي، الدكتور خالد الزعاق، أن المسلمين في جميع أنحاء العالم سيصومون شهر رمضان المبارك مرتين خلال عام 2030

وقال الدكتور الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر»: «سنصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية»، مبيناً أنه «يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة، حيث حدث في عامي 1965 و1997، وسيحدث 2030، ويتكرر في 2063»

وأضاف: «في سنة 1451 هجري يبدأ رمضان في 5 يناير (كانون الثاني) 2030، وفي عام 1452 هجري يبدأ في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2030»، متابعاً بالقول: «بمعنى أننا سنصوم 36 يوماً عام 2030، منها 30 يوماً تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452»

وأوضح الدكتور الزعاق أن رمضان يأتي ضمن السنة القمرية التي تكون مدتها 354 يوماً، بينما تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يوماً، والفارق بينهما 11 يوماً، لافتاً إلى أن الشهر الفضيل يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاماً مرة واحدة، وفي هذه السنة 1443 سنصوم خلال فصل الربيع، و1449 في أوج الشتاء، و1457 أوج الخريف، و1466 أوج القيظ

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

عامة ومنوعات

هل يمكن للمرأة أن تختار في الجنة زوجا غير زوجها؟

اخر الاخبار

هذه المشروبات تساعد في إنقاص الوزن

اخر الاخبار

شاب ينفق 50 ألف دولار ليشبه الشيطان

اخر الاخبار

قائمة أقوى جوازات العالم.. تغييرات بسبب الغزو الروسي

اخر الاخبار

فجر السعيد تردّ على متابع وصفها بالبقرة

اخر الاخبار

تركيا ترد على منتقدي نقل محاكمة خاشقجي لسعودية

اخر الاخبار

فلكي : سنصوم رمضان مرتين في 2030 – فيديو

اخر الاخبار

فلكي : سنصوم رمضان مرتين في 2030 – فيديو

اخر الاخبار

توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا

اخر الاخبار

ريال مدريد يتأهل إلى نصف النهائي بعد عودة إعجازية في النتيجة أمام تشيلسي

اخر الاخبار

سمية الخشاب تهاجم كل من يفرض على الآخر أن يصوم

اخر الاخبار

معلومات عن سمارة زوجة أبو جبل بعد إعلان انفصالهما

اخر الاخبار

بايرن ميونيخ يودع دوري أبطال أوروبا على يد فياريال

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بحل مشكلة محطات الوقود الأهلية

اخر الاخبار

بعد تزايد ضحايا الحروق.. مقترح بإنشاء بنك للجلد البشري

اخر الاخبار

الى أين تتجه الأوضاع في العراق؟

اخر الاخبار

ترسيخ العنصرية ضد النساء في عقلية المجتمع