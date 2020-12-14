فلسطين : مطمئنون للموقف العراقي الرافض للتطبيع

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المستقلة /- قال جبريل الرجوب، مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى العراق، اليوم الأحد، إن بلاده مطمئنة لموقف العراق “الرافض للتطبيع مع إسرائيل”.

وأكد خلال مقابلة تلفزيونية، أن “فلسطين مطمئنة للموقف العراقي الرافض للتطبيع، وللعراق سياسة ثابتة وواضحة لإسناد القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “في ظل التحديات والتحولات في هذه المرحلة الحرجة كان لا بد من التشاور مع القيادة العراقية وقد حملت رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعرضتُ على الكتل والمسؤولين التحديات التي نواجهها في ظل سياسة الإدارة الأمريكية السابقة التي تحيزت إلى لإسرائيل وإنكارها لحقوق الفلسطينيين”.

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الشهر الماضي، بأنه لم تعرض على بلاده مسألة التطبيع مع إسرائيل، منوها بأن العراق مؤيد للقضية الفلسطينية، ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقال الوزير العراقي، إن “المجتمع العراقي مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار أولا وأخيرا، ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم، والموقف العراقي داعم لهم في ممارسة هذا الحق”.

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