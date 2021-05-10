فلسطين تلغي الاحتفالات بعيد الفطر وتنكس الأعلام

المستقلة /- قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء كافة الاحتفالات لمناسبة عيد الفطر، واقتصارها على الشعائر الدينية فقط.

وقرر عباس تنكيس الأعلام حدادا على أرواح الشهاء الذين ارتقوا، مساء الاثنين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت قد أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة الاحتلال، مساء الاثنين، بحق أبناء قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.

وحملت الرئاسة في بيان صدر عنها، الليلة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لايقاف هذه الجرائم بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وإيقاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح.