فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

المستقلة/- احمد عبدالله/ كشفت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن قطاع غزة سجل 128 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتمنع إقامة حفلات الأعراس ومراسم العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 197025 إصابة، تعافى منها 182458 شخصا، وتوفي 2180 شخصا.