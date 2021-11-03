فلاحو كربلاء يطالبون بمعالجة الأخطاء في خمسة مشاريع اروائية

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب أتحاد الجمعيات الفلاحية في كربلاء ، وزارة الموارد المائية وحكومة كربلاء المحلية  إكمال ومعالجة الأخطاء التصميمية الحاصلة في خمسة مشاريع اروائية في المحافظة.

وقال الكريطي في تصريح لـــــ  ( المستقلة ) مساء الأربعاء ،  إن ” القرارات الحكومية ووزارات المالية والموارد المائية والزراعة المجحفة سحبت البساط والدعم من الواقع الزراعي في المحافظة ، فضلا عن محاربة الفلاحين والمزارعين في العلن”.

وأوضح إن “المشاريع ضمت ، نهر العجمية  ، وأبو زرع ،  وأبو روية  ، وأم طراريد  ، ونهر الاعيوج “.

وأضاف إن “الاتحاد طالب جدولة القروض الزراعية للمبادرة الزراعية والبنك المركزي ليتمكن الفلاحين تسديد ما بذمتهم من مبالغ مترتبة عليهم وإطلاق المستحقات المالية لمسوقي محصول الحنطة لعام (2020-2021) وبأسرع وقت ليتمكن الفلاحون للاستعداد للموسم الحالي لإدامة معداتهم الزراعية وتوفير البذور والأسمدة والوقود

وتابع كما “طالبنا في وقفة احتجاجية إعطاء الصلاحيات للدوائر في المحافظة لوزارتي الزراعة والموارد المائية ، وإلغاء قرار وزارتي الموارد المائية  والزراعة بتخفيض الخطة الزراعية بنسبة (50%) ، وإرجاعها إلى ما كان عليه سابقاً ، فضلا عن المطالبة من وزارة المالية المصادقة على الخطة الزراعية بأسرع وقت ممكن للاستعداد لزراعة الموسم الحالي “.

 

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