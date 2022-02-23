فقد النطق.. تطورات الوضعه الصحي لأحمد حلاوة

المستقلة /- أثارت هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة قلق الجمهور عليه بعدما كشفت عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ودخوله إثر ذلك المستشفى.

وكتبت هبة حلاوة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحساب والدها في “واتس آب”: “لا تزال حالته الصحية حرجة جداً. نرجو الاستمرار في الدعاء. اللّهم تقبل دعاءكم جميعاً”.

وفي وقت سابق ذكرت هبة أنّ والدها فقد النطق بسبب المضاعفات الصحية.

وكان الحزن ساد الوسط الفني المصري بعد الإعلان قبل عشرة أيام عن إصابة الفنان حلاوة بفيروس كورونا المستجد، ونقله للمستشفى في حالة خطرة.

وتم الإعلان عن هذا الخبر من قبل أحد تلاميذ حلاوة، الذي طلب من الجميع الدعاء للفنان المصري كي يتجاوز هذه المحنة الشديدة، خاصة أنه يعاني من مضاعفات الإصابة.

يذكر أن أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان الراحل فايز حلاوة. وهو من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصل على عدة شهادات أهمها درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، وكذلك العديد من الشهادات في مجال التمثيل. وهو يقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب بجامعة حلوان حالياً.

وانطلق نشاطه الفني من خلال المسرح، وقدم خلال مسيرته ما يزيد عن 200 عمل فني، كان آخرها ظهوره في فيلم “أحمد نوتردام” برفقة رامز جلال في العام الماضي.

ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها حلاوة مسلسلات “رأفت الهجان” و”دموع في عيون وقحة”، و”أهل كايرو”. وقد اشتهر حلاوة بتقديمه للأدوار الكوميدية إلى جانب التراجيديا.

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة، هو حكاية “90 يوم” من مسلسل “ورا كل باب”، التي عُرضت خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولتها كلٌ من نضال الشافعي وميمي جمال.

وقدّم أحمد حلاوة خلال مشواره الفني حوالي 200 عمل فني، أبرزها: “الرجل الأخطر”، “قمر في سكة سفر”، “شقة فيصل”، “العذاب امرأة”، “أمن دولت”، “الأب الروحي”، “أرملة رجل حي”، “أفراح إبليس”، “أحمد نوتردام”، وكلها أعمال حققت نجاحات سُجّلت في تاريخه الفني.