فض نزاع عشائري في ميسان تسبب بإصابة شخصين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /.. اعلنت قيادة شرطة ميسان، السبت، عن فض نزاع عشائري حدث بقضاء الميمونة جنوب غرب العمارة.

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة) ان قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام قيادة الشرطة ، بالاشتراك مع قطعات من الجيش العراقي التابعة الى قيادة عمليات ميسان تمكنت من اعتقال (5) متهمين من طرفي النزاع العشائري المسلح الذي أندلع بين عشيرتين مساء الجمعة 23 ايلول في منطقة نهر العز التابعة الى قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة .

واشار الى ان النزاع حدث على خلفية أصابة اثنين من المواطنين بجروح بسبب تجدد نزاع عشائري سابق في المنطقة، منوها الى أن القوة وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق امني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة.

وأكد أن القوة فضت النزاع وتم احلال السلم المجتمعي داخل المنطقة المذكورة أعلاه

واوضح ان عمليات المداهمة والتفتيش وملاحقة المتسببين في النزاع اسفرت عن اعتقال (5) متهمين من المشتركين في النزاع العشائري كحصيلة اولية والتحفظ على المصابين لحين اكتمال التحقيقات، لافتا الى استمرار عمليات القيادة الامنية في المنطقة المذكورة اعلاه كونها تعد من المناطق النائية والقوات الامنية تواجه بعض الصعوبات في الدخول بعجلاتها وانسيابية حركتها.