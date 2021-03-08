فضيحة دولية .. الجواز العراقي يحتل المرتبة قبل الاخيرة عالميا

المستقلة /- احتل الجواز العراقي، المرتبة قبل الأخيرة من أصل 199 جوازا عالميا، بمجموع نقاط 23 من أصل 100 في مؤشر أقوى جوازات السفر في العالم بالنسبة لرواد الأعمال لعام 2021، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية “نوماد كابيتال”.

ووفقا لتقرير أعدته الشركة، وتابعته المستقلة، جاءت “لوكسمبورغ الأولى كأفضل جواز سفر لرواد الأعمال، تلتها السويد، ثم إيرلندا، وسويسرا، تلتها بلجيكا، ثم فنلندا، والبرتغال، ثم هولندا، فسنغافورة، والتشيك في المرتبة العاشرة، فيما حلت أفغانستان بالمرتبة الاخيرة”.

وعربيا، جاءت “الإمارات التي احتلت المركز الأول و 38 على العالم، فيما جاءت الكويت ثانيا و97 على العالم ومن ثم جاءت قطر ثالثا و98 على العالم، تلتها عُمان رابعا وبالمرتبة 103 عالمياً، ثم البحرين خامسا 105 عالمياًن فيما حل العراق المرتبة قبل الاخيرة تسبقه كل من اليمن وسوريا إريتريا”.

ويصنف مؤشر الجوازات “نوماد” 199 جنسية وفقاً لخمسة معايير هي: السفر من دون تأشيرة، وقوانين الضريبة الدولية، والسعادة والتنمية، والمواطنة المزدوجة، والحرية الشخصية.

وبالنسبة لمعيار السفر، يستطيع حامل الجواز العراقي السفر إلى 28 دولة فقط في العالم من دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية.

وتعتمد “نوماد كابيتال” في هذا المعيار على بيانات من منظمة “أياتا” و مؤشر هنلي لتصنيف قدرة حامل الجواز على السفر إلى بلدان العالم من دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية.

أما في معيار قوانين الضريبة، فإن العراق سجل 20 نقطة، وفي معيار المواطنة المزدوجة، سجل العراق 10 نقاط، وتقيس نوماد قدرة حامل جواز السفر على حمل مواطنة مزدوجة.

وسجل العراق 30 نقطة في معيار السعادة والتنمية، واستند المؤشر في هذا المعيار إلى مؤشر التنمية البشرية وتقرير السعادة العالمية، وفي معيار الحرية الشخصية، سجل العراق 10 نقاط.

ويقيس المؤشر هذا المعيار بناء على الخدمة العسكرية الإلزامية، والرقابة الحكومية، وحرية الصحافة، وعوامل أخرى لتحديد الحرية الشخصية للمواطنين ، وتتراوح النقاط ما بين 10 إلى 50 نقطة.

وشركة نوماد كابيتال هي شركة استشارات في مجال الضرائب والهجرة، تم إنشاؤها لرجل الأعمال اندرو هندرسون، الذي يقدم المشورة لأصحاب المشاريع المكونة من ستة وسبعة شخصيات حول قضايا التخطيط الضريبي القانوني في الخارج والمواطنة وتخطيط نمط الحياة والثروة الدولية.

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