فضيحة الفنانة يسرا تخرج للعلن

المستقلة /- بعد سلسلة من الخلافات الكبيرة التي نشأت بسبب مهرجان الجونة السينمائي، لم تحترم الفنانة المصرية يسرا كلمتها، حيث بدت وكأنّها غير مهتمة، وكسرت نفسها.

في التّفاصيل، فوجئ جمهور النجمة يسرا، بوجود اسمها في بداية القائمة التي ضمت أسماء نجوم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وهذا يعني أنها ستحضر رغم الخلافات التي ظهرت على الساحة بينها وبين إدارته خلال الفترة السابقة.

وسيشارك إلى جانب الفنانة يسرا عدد من النجوم منهم: ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، منى زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد داش، أحمد داود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية يسرا اثارت جدلا واسعا قبل عدة اشهر بعد وفاة الفنان الراحل سمير غانم ، اثناء تواجدها في حفل الفنان عمرو دياب بعد عدة ساعات من وفاته بملابس فاضحة ورقص رغم الصداقة المقربة التي جمعتها مع الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

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