فريق مغربي للرياضات الإلكترونية يتطلع لإحراز اللقب في بطولة فري فاير العالمية يتنافس 12 فريقاً ضمن المواجهة النهائية التي تُعقد في نهاية هذا الأسبوع بتاريخ 21 مايو.

المستقلة/- في إطار سلسلة بطولة فري فاير العالمية 2022 في سينتوسا، يتطلع فريق WASK المغربي للرياضات الإلكترونية لتسطير نتائج مميزة خلال التصفيات النهائية في عطلة نهاية الأسبوع، إذ يضع الفريق نصب عينيه تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة العالمية، ليكون مصدراً للفخر في بلاده ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يشارك فريق WASK المعروف رسمياً باسم MCES Africa في مسابقة فري فاير التي أقيمت سابقاً في سنغافورة، بصفتهم أبطال الموسم الرابع من بطولة فري فاير، بعدما تمكنوا من الاحتفاظ باللقب خلال منافسات أبريل.

ويعد WASK الفريق الوحيد الذي استطاع التأهل للبطولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يأمل أعضاؤه إلى رفع العلم المغربي عالياً خلال سلسلة بطولة فري فاير العالمية 2022 بتاريخ 21 مايو في سنغافورة، وتحقيق اللقب بعد مجموعة من المواجهات القوية مع 12 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، ويضم أبطالاً سطروا نتائج مميزة العام الماضي مثل Phoenix Force المعروف في الوقت الراهن باسم EVOS Phoenix الذي يسعى للحصول على حصة من الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليون دولار أمريكي.

خاض الفريق منافسات سلسلة بطولة فري فاير العالمية خلال العام الماضي، ما يعزز خبرة أعضائه، ويمنحهم تصوراً كاملاً عن التحديات التي سيواجهها، فضلاً عن اعتمادهم جملة من المعايير العالية لتطبيقها، وصولاً لتحقيق نتائج إيجابية يسطرها الفريق في سجلاته.

وفي هذا الصدد صرح طارق بلغازي، مالك فريق WASK: “نحن ندرك تمام الإدراك حجم الآمال والتوقعات الهائلة ضمن مجتمع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد أثبتنا أننا أحد أقوى الفرق في هذه المنطقة ونعلم أن الأداء الذي قدمناه خلال المنافسات يمكن أن يساعدنا على اكتساب احترام الفرق العالمية. نحن نعلم أننا سنواجه التحديات الصعبة، ولكننا متشوقون لمواصلة العمل واضعين أمامنا هدفاً واحداً نسعى لتحقيقه، يتمثل بإحراز أحد المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات”.

وأضاف: “يسعدنا تواجد جماهير غفيرة من محبي فري فاير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدعم فريقنا وتحفزه على تقديم أفضل أداء. نؤكد التزامنا بالعمل وبذل قصارى جهدنا في مواجهة كافة الصعاب والمخاطر لتحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات”.

وفي إطار خطتهم للاستعداد للحدث المرتقب، سافر الفريق المكون من 5 أعضاء ومدربهم إلى سنغافورة قبل المنافسات بفترة للتأكد من جاهزيتهم. يشهد الحدث اتباع تنسيق Play-Ins، إذ تتنافس الفرق في ست مباريات ضمن ثلاث خرائط، ويتم منح النقاط اعتماداً على الترتيب خلال الجولة وعدد النقاط المحققة.

وأردف طارق قائلاً: “المشاركة في هذه المنافسات لها أثر كبير على مستقبل الفريق، إذ يجمع الحدث أبطال فري فاير من مناطق متعددة في العالم، ويشكل فرصة فريدة لإدراج أسمائنا ضمن قائمة أبطال العالم”.

واضاف: “نحن نستعد لخوض غمار المنافسة في سلسلة بطولة فري فاير العالمية، ونعمل جاهدين للتكيف مع المنطقة والبلد لتكون تجربتنا مكللة بالنجاح”.

و يحظى المشجعون واللاعبون بفرصة الاستمتاع بالأنشطة والمكافآت القيمة داخل اللعبة، ليعيشوا الأجواء المفعمة بالتشويق في منافسات سينتوسا 2022.

ويمكن لجمهور فري فاير نيل الجوائز في رحاب اللعبة خلال حدث Pick’n Win، عبر إرسال توقعاتهم لبطل موسم بطولة فري فاير العالمية، بالإضافة لاسم الفريق الفائز في كل مباراة وأفضل الأسلحة المستخدمة في كل مواجهة، وذلك ابتداءً من اليوم حتى تاريخ 22 مايو.

كما يوجد معسكر تدريبي، عبارة عن حدث متكامل يُعقد عبر شبكة الإنترنيت وموقع الويب يشمل جميع تحديثات وأنشطة سلسلة بطولة فري فاير العالمية سينتوسا 2022، بالإضافة إلى الألعاب المصغرة والبث المباشر للنهائيات، وجهزت فري فاير مكافأة لمن يقومون بتسجيل الدخول بتاريخ 21 مايو، إذ يمكن الحصول على حقيبة ظهر مجانية.