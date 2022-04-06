فريق عمل دنيا تانية يرد على موقف الرقابة ببيان رسمي

فريق عمل دنيا تانية يرد على موقف الرقابة ببيان رسمي

المستقلة /-أعلن فريق عمل المسلسل المصري “​دنيا تانية ” الرد على الإنتقادات التي طالته، وموقف الرقابة منه.

ونشر فريق العمل بيانا جاء فيه:

يعلن صناع مسلسل دنيا تانية والقائمون عليه عن بالغ احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الاعلى للاعلام.

ولسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع والتي لا نختلف فيها بأي حال.

ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح استنادا فقط على نهاية الحلقة الأولى والتي لا تكفي لمعرفة باقي أحداث المسلسل.

فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية