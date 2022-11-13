فريق طبي هندي يجري 6عمليات للقلب المفتوح في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت مديرية صحة ميسان عن نجاح فريق اجنبي قدم إلى ميسان بإجراء عمليات ناجحة للقلب

وقال مدير اعلام الصحة لـ(المستقله) ان مركز ميسان لأمراض وجراحة القلب اجراء ست عمليات ناجحة للقلب المفتوح بالتعاون مع وفد الاطباء الأجانب، مشيرا الى أن الأطباء الاجانب هم من دوله الهند حيث تم استقدامهم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ونوه الى أن العمليات كانت للاطفال، موضحا أن مدير الصحة د. علي العلاق اجرى جولة ميدانية صباحية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمرضى المراجعين للمركز ومتابعة عمل وفد الاطباء الأجانب الذي يجري عمليات القلب المفتوح في المركز .

ونقل عن العلاق تأكيده بأن دائرة الصحة تعمل على الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الطبية و الصحية والعلاجية في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية ووزارة الصحة من خلال الارتقاء بالبنى التحتية وتوسعة واستحداث مؤسسات صحية حديثة وادخال الاجهزة الطبية المتطورة لإجراء عمليات نادرة ومعقدة وتقديم خدمات نوعية دون الحاجة إلى السفر خارج المحافظة

واشار الى وضع الخطط المستقبلية للقطاع الصحي حيث سيشهد القطاع الصحي افتتاح مؤسسات جديدة قادرة علي استيعاب التزايد السكاني للمحافظة وتقدم خدمات طبية وصحية وعلاجية للمواطنين.