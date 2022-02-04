فريق طبي في ميسان يجري عملية  الاولى من نوعها بالمحافظة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية صحة ميسان، الخميس، عن نجاح فريق طبي بإجراء عملية وصفتها بأنها  الاولى من نوعها في ميسان.

وقالت المديرية  في بيان ان  فريق طبي متخصص في مستشفى الطفل والولادة  نجح بإجراء عملية جراحية لرفع الرحم بدون تداخل جراحي (عن طريق الناظور )، مشيرا الى ان المريضة تبلغ الستين  من العمر تعاني من تقرحات وعدم  السيطرة على الادرار.

ونقل البيان عن الطبيبة  المشرفة على العملية الاخصائية النسائية ايمان الاسدي قولها ان المريضة راجعت استشارية المستشفى وكانت تعاني من وجود التهابات وتقرحات ونزول الرحم خارج وضعه الطبيعي وبعد إجراء  الفحوصات اللازمة لها قرر الفريق الطبي إدخال المريضة الى صالة العمليات واجراء اللازم.

وأكدت الاسدي  نجاح العملية وان المريضة بصحة جيدة بجهود الكادر الطبي والتمريضي والصحي الساند في المستشفى.

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