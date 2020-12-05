فريق خلية الازمة يعود الى ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، اليوم السبت ، بعودة فريق خلية الازمة برئاسة مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي الى محافظة ذي قار بعد ان غادرها الثلاثاء الماضي الى العاصمة بغداد .

وقال المصدر ان ” الفريق عقد فور وصوله اجتماعا مغلقا في مقر قيادة عمليات سومر ” ، دون توضيح المزيد من التفاصيل .

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد قرر مطلع الاسبوع الماضي تشكيل فريق ازمة لادارة محافظة ذي قار على خليفة الاحداث التي شهدتها ، برئاسة مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ، ومنحها صلاحيات ادارية ومالية وامنية ، لحماية المتظاهرين السلميين ، والممتلكات العامة والخاصة .

يذكر ان فريق الازمة اجرى قبل مغادرته الى بغداد ، يوم الثلاثاء الماضي ، لقاءات مع القيادات الامنية ، وشيوخ عشائر ، وممثلين عن المتظاهرين ، اضافة الى زيارة عائلة الناشط المدني المختطف سجاد العراقي .