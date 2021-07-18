“فريق اللاجئين” يحصل على إذن السفر للمنافسة في الأولمبياد

المستقلة/- أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن فريق اللاجئين الأولمبي سيبدأ في الوصول إلى طوكيو في وقت لاحق اليوم الأحد، مما يضع حدا إلى التكهنات المتعلقة بمشاركته بعد إصابة أحد مسؤوليه بكوفيد 19 في معسكر تدريبي في قطر.

كان 26 من أصل 29 رياضيا بفريق اللاجئين يتدربون في قطر، وتعين عليهم تأجيل وصولهم إلى طوكيو، الأسبوع الماضي بعد الحالة الإيجابية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: “يسافر 26 رياضيا و16 مدربا و10 إداريين إلى اليابان خلال الأيام الثلاثة المقبلة”.

وأضافت “أول مجموعة من المقرر أن تصل إلى مطار ناريتا الليلة بعد تأجيل سفرها إلى طوكيو 2020”.

ويبلغ حجم الفريق، الذي ينافس تحت العلم الأولمبي ويضم أشخاصا من دول مثل سوريا، وجنوب السودان، وإريتريا، وأفغانستان، وإيران، 3 أضعاف الفريق الذي شارك لأول مرة في أولمبياد ريو 2016.

وتم اختيار الرياضيين، الذين يسيرون في مراسم الافتتاح كثاني فريق بعد اليونان مؤسسة الألعاب الأولمبية، من بين مجموعة تضم 56 رياضيا.

وكشفت اللجنة الأولمبية الدولية عن فريقها الأول للاجئين في أولمبياد ريو من أجل زيادة الوعي بالقضية بعد تدفق مئات الآلاف على أوروبا من الشرق الأوسط ومناطق أخرى هربا من الصراعات والفقر.

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