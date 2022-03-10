فرنسا : لايمكن للاتحاد الاوربي ان يفرض حظرا للنفط والغاز على روسيا

المستقلة/- رأت وزيرة فرنسية أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا تاما على وارداته من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة التحول البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي، التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى نيويورك، إن الدول الـ27 ستتخذ “إجراءات شديدة للغاية”.

وأضافت “من الآن وحتى نهاية العام ينبغي أن ننجح في الاستغناء عن ثلثي وارداتنا من الغاز الروسي”.

وشددت بومبيلي على “مدى ما يعنيه هذا الأمر بالنظر إلى تبعيتنا الراهنة” للغاز الروسي. وقالت: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو نفسه قال إن الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكن مقارنته وإنه لم يكن ينوي أن يطلب منا أن نتخذ قرارا من نفس النوع”.

والثلاثاء أعلن بايدن فرض حظر على واردات الولايات المتّحدة من المحروقات الروسية، بينما تعهدت بريطانيا أن تفعل ذلك بحلول نهاية العام.

ويمثل النفط الروسي 8% فقط من واردات الولايات المتحدة من الذهب الأسود، أما الغاز الروسي فلا تستورده الولايات المتحدة بتاتا.

 

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