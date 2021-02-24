فرنسا : برج ايفل يغير حلّته للمرّة العشرين

المستقلة /- يعتبر برج إيفل الفرنسي من أشهر المعالم السياحية في العالم، ويقصده السياح من كل مكان.

تم تشييده عام 1889، إبان معرض باريس الدولي، من قبل المهندس الفرنسي غوستاف إيفل، والذي أوصى بطلائه كل سبعة أعوام بمواد تحوي الرصاص لحمايته من العوامل الخارجية.

يحتاج هيكل البرج المؤلف من 18 ألف قطعة معدنية إلى 60 طن من الطلاء.

ومنذ تشييده حتى الآن طلي عشرين مرة، وقد تغيرت ألوان هذا البرج من الأحمر إلى اللون الذهبي، لينتهي الآن بمزيجٍ بين الأصفر والبني.