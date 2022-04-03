فرق جوالة لمراقبة اسعار المواد الغذائية والخضروات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت مديرية شرطة ميسان، الاحد، عن تشكيل فرق جوالة لمراقبة السوق بعد الارتفاع بالاسعار في بداية شهر رمضان المبارك.

وقالت المديرية في بيان تنفيذاً لتوجيهات وأوامر وزير الداخلية عثمان الغانمي والتي تهدف الى مراقبة الأسعار خشية استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس، تم تشكيل هذة الفرق الجولة التي يديرها مدير شرطة محافظة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي

واوضحت ان الفرق الجوالة هي من اقسام الشرطة والجريمة المنظمة لمتابعة الاسواق التجارية (الجملة)والأسواق الشعبية (المفرد) من خلال جولة ميدانية يومية وتثبيت مفارز مشتركة لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتدقيق بين قوائم الشراء والبيع المتبادله بين تجار السلع الغذائية .

و شدد البيان على محاسبة التجار المستغلين هذا الارتفاع في الشهر الكريم لافتا الى ان ضبط الأسعار من أجل رفع الكاهل عن العوائل الفقيرة .

ونقل البيان عن الأسدي تحذيرة ضعفاء النفوس من استغلال المواطن والتلاعب في الأسعار وجعل حالة من الارباك الاقتصادي