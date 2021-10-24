فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن جثة احد منتسبيها بعد اخماد حريق ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..واصلت فرق الدفاع المدني في محافظة ميسان منذ فجر اليوم ولغاية اصدار التقرير جهودها في اخماد الحريق الذي نشب في مخازن العمارة الاهلية للمواد الغذائية الواقعة وسط العمارة في منطقة حي الحسين المجاورة لرئاسة الصحة والقريبة من شارع مديرية تربية ميسان

عمليات اخماد الحريق مازالت مستمرة لمنع امتداده الى المباني المجاورة. كون المخازن الغذائية ملتصقة مع بعضها البعض رغم انها من البناء الحديث .وشاركت في المهمة اكثر من 12 فرقة من الدفاع المدني والقوة الاحتياطيو وفرق الاقضية والنواحي .

وفي الحديث عن الخسائر كانت حصيلة الخسائر المادية كبيرة جدا والخسائر بالارواح تاكد استشهاد احد عناصر الدفاع المدني ويدعى “احمد حميد شخيتر الذهبياوي” كذلك حدوث 5 حالات اختناق واصابة 2 من عناصر الدفاع المدني بجروح بليغة بعد سقوط البنايات بعد اخماد الحرائق منها

يذكر ان الفرق تواصل البحث عن جثة الشيهيد الذهيباوي تحت الانقاض ولم يتم العثور على الجثة.

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