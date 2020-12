فرقة BTS تتصدر قوائم أفضل أغاني 2020

المستقلة /- مع نهاية كل سنة، تبدأ المواقع والصحف العربية والعالمية بإعداد قوائمها الخاصة، لرصد أفضل الأغاني أو الألبومات التي تم طرحها خلال السنة.

القوائم التي تختار الإنتاجات الأفضل بنهاية كل سنة، تبقى أحد أكثر المواضيع جاذبية وأهمية بالنسبة للقارئ؛ فهي في الغالب ستتضمن مجموعة من الأغاني التي يعرفها القارئ، وسيساهم تجميعها بتقديم شريط موسيقي مختصر عن السنة والذوق العام السائد، وأيضاً تتضمن أغاني لا يعرفها القارئ، وهنا تلعب دورا مهما بالإضاءة على تجارب، يمكن أن نصفها أحياناً بأنها “أندر ريتد”. ووفقاً لذلك، سنقوم بتقسيم هذه القائمة إلى فئتين، تضم الفئة الأولى اختيارات شخصية لأفضل عشر أغان في سنة 2020، والثانية تضم أفضل خمس أغاني “أندر ريتد”. من أفضل أغاني 2020:

BTS-Dynamite

أغنية الـ”ديسكو-بوب” المنفردة التي أصدرتها فرقة البوب الكورية BTS في الصيف، والتي تعتبر أول أغنية للفرقة يتم إصدارها كاملةً باللغة الإنكليزية، هي أغنية العام بالتأكيد، التي ستجدها لا محالة بجميع القوائم التي أعدتها الصحف والمواقع المتخصصة بالموسيقى.

Miley Cyrus – Midnight Sky

يحتوي ألبوم “Plastic Hearts” الذي أصدرته مايلي سايرس الشهر الماضي على العديد من أغاني البوب روك الرائعة، كأغنية “prisoner” التي شاركت بها دوا ليبا، وأغنية “gimme what i want” و”wtf do i know” بالإضافة للأغنية التي تحمل اسم الألبوم؛ لكن يبقى أفضلها على الإطلاق هو الأغنية المنفردة التي مهدت بها لألبومها في الصيف الماضي، “Midnight Sky”، التي تخطت بها سايرس كل التوقعات.

Lady Gaga & Ariana Grande – Rain on Me

الأغنية التي جمعت بين ليدي غاغا وآريانا غراندي هي أفضل الأغاني الثنائية في سنة 2020 على الإطلاق، وهي الأكثر سحراً في ألبوميهما، اللذين يحتويان على العديد من الأغاني التي تستحق الإشادة، مثل “911” و” Stupid Love” لليدي غاغا و”34+35″ لآريانا غراندي. الأغنية تدمج بين موسيقى الـ”دانس بوب” والـ”إلكترو بوب” والـ”هاوس” والديسكو.

Dua Lipa – Physical

إن اختيار أغنية واحدة من ألبوم “Future Nostalgia” لدوا ليبا ضمن قائمة الأفضل هو أمر بغاية الصعوبة، فأغنيتا “Levitating” و”Break my heart” اللتان تعتمدان على موسيقى الديسكو، تستحقان الإشادة بالتأكيد، ولكن بذات النمط تتفوق عليهما أغنية “Don’t Start Now” التي أصدرتها منفردة تمهيداً للألبوم نهاية 2019. لذلك سنختار أغنية البوب روك “Physical” التي لا تقل سحراً عنها.

The 1975 – If You’re Too Shy

الأغنية التي أصدرتها فرقة الروك البريطانية “The 1975” ضمن ألبوم “Notes on a Conditional Form” يمكن اختيارها كأفضل أغاني الروك في عام 2020. الأغنية تتمتع بالمرونة والحيوية التي تفتقدها معظم أغاني الروك في الأعوام الأخيرة، وتستفيد بشكل كبير من موسيقى الـ”سينث بوب”.

The Weeknd – After Hours

إن سنة 2020 شهدت الولادة الحقيقية لنجومية المغني الكندي “The Weeknd”، الذي قدم أحد أفضل ألبومات السنة بالمجمل. ومن بين أغاني الألبوم يمكن اختيار أغنية الـ ألترنيتف آر آند بي، “After Hours” ضمن قائمة أفضل أغاني 2020.

Sia – Courage to Change

الأغنية المنفردة الثانية التي أطلقتها سيا في مسارها الترويجي لألبوم ” Music – Songs from and Inspired by the Motion Picture”، الذي ستصدره بداية عام 2021، تستحق أن تكون في قائمة الأغاني الأفضل بكل تأكيد.

Black Eyed Peas – Mamacita

أغنية الـ”ريغيتون” التي أصدرتها فرقة “Black Eyed Peas” ضمن ألبومها “Translation”، والتي شارك فيها أوزونا وراي سول، يمكن إضافتها إلى قائمة أفضل أغاني 2020؛ على الرغم من أن الأغنية تبني لازمتها على أغنية “La isla bonita” التي ساهمت بتكريس اسم مادونا كنجمة بوب في الثمانينيات.

Taylor Swift – Willow

تايلور سويفت هي الاسم الوحيد الثابث في جميع القوائم التي نشرتها الصحف والمواقع الموسيقية لأفضل إنتاجات هذه السنة إلى جانب BTS. لكن إذا كان الجميع يتفق على أغنية “Dynamite” للفرقة الكورية، فإنهم يختلفون على الأغاني الأفضل لتايلور سويفت؛ التي أصدرت ألبومين هذه السنة، وفي الغالب كانت الاختيارات تأتي من ألبومها الأول “Folklore”، لكن “Willow” الأغنية الافتتاحية في ألبومها الثاني، الذي صدر بداية ديسمبر، تتفوق على أغاني الألبوم الأول، ويمكن اعتبارها أفضل أغاني نمط الـ”إندي فولك”، الذي اتجهت سويفت نحوه هذه السنة.

Blackpink – How You Like That

إن ألبوم “The Album” الذي أصدرته فرقة البوب الكورية “Blackpink” مؤخراً هو أحد أكثر الألبومات المخيبة للآمال التي صدرت في 2020، نظراً للشعبية التي وصلت إليها موسيقى الكي بوب مؤخراً وبسبب العينات الأولية التي أوحت بألبوم عالي الجودة؛ بالأخص أغنية “How You Like That” التي أصدرت الصيف الماضي، والتي يمكن تصنيفها كإحدى أفضل أغاني سنة 2020.

بالمقابل، هناك عدد كبير من الأغاني المميزة التي أصدرت سنة 2020، لكنها بقيت “آندر ريتد” لعوامل كثيرة، نختار منها:

Haim – The Steps

أغنية السوفت روك “The Steps” التي أصدرتها فرقة الروك النسائية الصيف الماضي، والتي لم تحقق الشهرة التي تستحقها.

Róisín Murphy – Murphy’s Law

ألبوم الـ”إلكترو بوب” الذي أصدرته Róisín Murphy هذه السنة، هو أحد أفضل ألبومات العام بلا شك. ومن بين أفضل الأغاني فيه “Murphy’s Law”، لكنها كانت بعيدة عن كل الصخب الإعلامي ومنصات التتويج.

Dance Gavin Dance – Strawberry’s Wake

تنتمي الأغنية لنمط الـ”بروغريسف روك”، وهي من أفضل الأغاني التي تم إصدراها عام 2020، وهي لفرقة Dance Gavin Dance التي تمتلك صيغة خاصة بها للمزاوجة بين موسيقى الهارد روك والموسيقى الإلكترونية، لكنها بالعموم فرقة “أندر ريتد”.

Waxahatchee – Lilacs

إن ألبوم “Saint Cloud” الذي أصدرته Waxahatchee هو أفضل ألبومات الإندي روك بعام 2020. ومن بين أغانيه يمكن اختيار “Lilacs” ضمن قائمة أجمل أغاني السنة.

Phoebe Bridgers –Kyoto

ألبوم الإندي روك الذي أصدرته المغنية الأميركي فوب بريدجيرز هو أحد الألبومات التي لم تحقق انتشاراً واسعاً رغم جودته، ومن ضمن أغانيه، فإن “Kyoto” و”I Know The End” هما أكثر أغنيتين تستحقان الوجود في قائمة أغاني السنة. لكن الحال قد يتغير إذا ما حازت فوب بريدجيرز على جائزة أفضل مغنية جديدة التي رشحت إليها في “غرامي آواردز”.