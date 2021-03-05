فرقة BTS تتصدر استطلاع آل الشيخ

المستقلة /- اختار متابعو رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ فرقة “بي تي سي” الكورية لحضور حفل لها، وذلك بعد الاستفتاء الذي أجراه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وصوت 34.7% لفرقة “بي تي سي”، مقابل 32.3% لفرقة بلاكبينك، و14.5% لسوبر جونيور، و18.55% لفرقة إكسو. وكان الاستطلاع حظي بتفاعل كبير، حيث تجاوز المشاركون فيه المليونين، فيما حظيت التغريدة بأكثر من 46 مليون تفاعل.