فرقة العباس تسقط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية

فرقة العباس تسقط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت فرقة العباس القتالية ، اليوم الثلاثاء ، عن تمكنها من إسقاط 4 طائرات مسيّرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية وتصدّت لها منظومة التشويش الخاصة بجهدنا التكنولوجي.

وقالت الفرقة عبر صفحتها في التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) تابعته ( المستقلة ) الطائرات ” لم تستحصل الموافقات الرسمية ولم نسجّل أنها تابعة للعدو “.

وأكدت إن “فرقة العباس القتالية أدخلت هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جداً لتأمين المنطقة الحيوية لكننا لم نضطر لتشغيلها واكتفينا بالمنظومة الاعتيادية “.

يذكر أن فرقة العباس القتالية شاركت هذا العام والأعوام السابقة ضمن الخطة الامنية الخاصة لتأمين الحماية لزائري أربعينية الامام الحسين وأخيه أبا الفضل العباس عليهما السلام وتسلمت مهام أمنية ضمن قواطع مختلفة من المحافظة “.