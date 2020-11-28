فرض حظر التجوال في ذي قار

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المستقلة /-اعلن قائد شرطة ذي قار والمنشات، اللواء عودة سالم عبود، السبت، فرض حظر التجوال الكامل في المحافظة وانتشار امني مكثف.

وذكر اعلام الشرطة، في بيان، ان” قائد الشرطة عقد مؤتمرا امنيا موسعا حال تسنمه مهام عمله قائدا لشرطة المحافظة بحضور مدراء الدوائر الأمنية والاستخبارية والمعلوماتية ومدراء شرطة الأقسام والقوى الساندة”.

واطلع عبود بحسب البيان، على الخطط والبرامج الأمنية والية تنفيذ الواجبات، مؤكدا على” بسط الأمن وفرض القانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.

وقال إن” مهمتنا تحتم علينا تحمل المسؤولية القانونية والشرعية والإنسانية ولذلك على الجميع العمل الجاد وبمهنية عالية لإعادة الحياة لوضعها الطبيعي في عموم المحافظة”.

كما أكد عبود، على” فرض حظر التجوال الكامل والانتشار الأمني وتكثيف عمل المفارز والدوريات الثابتة والمتنقلة وإبداء المساعدة للحالات الإنسانية حفاظا على امن المحافظة واستقرارها”.

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