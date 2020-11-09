فرصة تدريبية حول الكتابة الصحفية عن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي

فرصة تدريبية حول الكتابة الصحفية عن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي

المستقلة .. اعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن فرصة تدريبية لصحفيين من كافة المحافظات العراقية في مجال ” الكتابة الصحفية حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19.”

وتأتي هذه الدورات التدريبية ضمن مشروع ينفذه مكتب العراق بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي لدعم سوريا.

وتهدف الدورة الى اكساب المشاركين مهارات متقدمة في تغطية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19 في العراق، ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضايا عبر انتاج مواد صحفية وفق معايير الكتابة الجيدة حول قضايا العنف بشكل عام وقضايا العنف في ظل جائحة كوفيد-19.

يستهدف البرنامج 25 صحفيا وصحفية من كافة المحافظات العراقية والمتكلمين اللغة العربية من خلال تنفيذ أربع ورشة تدريبية (أون لاين)، مدة كل ورشة تدريبية ساعة واحدة مرتين في الأسبوع كل اثنين واربعاء ابتداء من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الى 10 كانون الأول/ديسمبر، وستقام عبر الإنترنت من خلال تطبيق Zoom

وكمخرج للدورات التدريبية سيتطلب من كل مشارك أن يعد مادة صحفية حول أحد قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد-19.

وحدد البرنامج الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحفي/ــة المتقدم/ــة للمشاركة بأن يكون لدى الصحفي/ـــة خبرة في مجال تغطية قضايا العنف، وأن يكون الصحفي قادر على التكلم والكتابة في اللغة العربية

إضافة الى تقديم نماذج من الاعمال الصحفية السابقة (يفضل روابط لمواد صحفية في نفس المجال)، و استعداد المتدرب لإعداد قصص صحفية حول موضوع الدورة وفقا للمعايير التي سيتم التدريب عليها، وأن يكون لديه انترنت جيد ، على أن يتفرغ بشكل الكامل خلال الأيام التدريبية

للتقدم اضغط على الرابط علما أن آخر يوم للتقديم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020