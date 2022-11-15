فرح يوسف وجرعة زائدة من الرومنسية بأغنية “مسؤولة منك”

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات الفنانة السورية فرح يوسف، أغنية “مسؤولة منك” حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب.

وجاءت أغنية “مسؤولة منك” باللهجة اللبنانية وبقالب غنائي رومنسي، حيث قدمت فرح يوسف جرعة زائدة من الرومنسية بأغنيتها الجديدة التي تميزت بالنص الغنائي الذي سلط الضوء على الحب من نظر المرأة.

وجاء اللحن رومنسياً من حيث القالب الموسيقي، وسهلاً في نقلاته وتدرجاته اللحنية بعيداً عن التعقيدات الموسيقية.

وصدرت أغنية “مسؤولة منك” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة بتول عرفة وتم تصويره في لبنان.

أغنية “مسؤولة منك” من كلمات يحيى صالح والحان احمد بركات وتوزيع كريم عوض.

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