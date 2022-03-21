فرار 40 الف شخص من مدينة ماريوبول منذ اسبوع

المستقلة /- قال مجلس مدينة ماريوبول انه تم إجلاء حوالي 40000 الف شخص من سكان ماريوبول المحاصرة خلال اسبوع

وقد قدرت المصادر عدد السيارات الخاصة التي غادرت المدينة خلال اسبوع بحوالي ثمانية الاف سيارة

وتابعت السلطات في بان لها ان هناك من لم يستطيعوا مواصلة الطريق لأي سبب فقد تم اجلاء هؤلاء عن طريق حافلة من بيرديانيسك وحتى زابوروجي .

يذكر ان مدينة ماريوبول محاصرة منذ اسابيع وقد تم إلحاق الضرر في البنية التحتية فيها بشكل كبير حتى اصبحت بلا ماء ولا كهرباء

فيما تستمر المعارك الضارية بين الطرفين الروسي والاوكراني خاصة بعدما أحكمت روسيا قبضتها على المدينة ومنعت اوكرانيا من الوصول الى منفذها الوحيد على بحر ازوف

ومنذ محاصرة القوات الروسية للمدينة شهدت تدميرا للبنية التحتية وقصفا وحصارا متواصلا فيما اعلنت القوات الاوكرانية ا نها فقدت السيطرة على
ميناء المدينة منفذها الوحيد على بحر ازوف مؤقتا ” حسب قولها

 

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