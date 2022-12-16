فتيات ايرانيات يشاركن في مهرجان «برلين» السينمائي عبر “بوابة الأحلام”

المستقلة/-منصور جهاني/.. يشارك الفيلم الوثائقي الايراني “بوابة الأحلام” من إخراج “نكين أحمدي” وإنتاج “الهه نوبخت” في عرضه العالمي الأول إلى القسم التنافسي “الاجيال” في مهرجان “برلين” السينمائي الدولي 73 بالمانيا.

وفي اَول ظهور عالمي له سيعرض الفيلم الوثائقي “بوابة الأحلام” (دروازه رؤیاها) DREAMS’ GATE اخراج “نكين أحمدي”Negin Ahmadi وإنتاج “إلهه نوبخت”Elaheh Nobakht وإنتاج مشترك من إيران وفرنسا والنرويج، في قسم مسابقة “الأجيال” Generations في الدورة 73 لمهرجان «برلين» Berlinale السينمائي الدولي في ألمانيا، ويتنافس مع أعمال من دول مختلفة للفوز بجائزة المهرجان.

يتناول الفيلم ، الذي استغرق إنتاجه أكثر من ست سنوات، قصة فتاة كردية إيرانية تدخل بين فتيات كوباني الكردية بالكاميرا بحثًا عن جزء من هويتها. الفتيات اللواتي نهضن ليس فقط ضد داعش الارهابي، ولكن أيضًا من أجل عالمهن.

هذه المرة ، يواجه المخرج نفسه وكاميرته العالم حول المقاتلات والقيم التي يناضلن من أجلها، وهو ماتعرضه الكاميرا طوال الفيلم.

وهذا هو الظهور الثالث لفيلم من قبل الهه نوبخت كمنتج في مهرجان “برلين” السينمائي الدولي. وشاركت العام الماضي في مهرجان برلين بإنتاج فيلم “يوم التفاح” (روز سیب) The Apple Day لمحمود غفاري.

“بوابة الأحلام” من إخراج: نجين أحمدي ، إنتاج: إلهه نوبخت ، تصوير: نقين أحمدي

وينعقد مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته 73 ، في أقسام المسابقة “الرئيسية”، في قسم مسابقة “الأجيال” Generations و”المنتدى” Forum و “الفيلم القصير” و”الوثائقي” والأقسام غير التنافسية “بانوراما” و “عرض خاص” و “عرض السينما الكلاسيكية” في الفترة من 16 إلى 26 شباط/ فبراير 2023 في العاصمة الالمانية.