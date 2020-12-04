فتى عراقي يشعل مواقع التواصل: “جو بايدن بليز هيلب مي”!

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، سجله فتى عراقي، وطالب فيه الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بالتدخل لمساعدته في التخلص من ظروف الحياة الصعبة داخل وطنه.

وكرر في مقطع الفيديو عبارة: “جو بايدن بليز هيلب مي”. وتعني “جو بايدن، أرجوك ساعدني”.

واستخدم “علي” إمكانياته المحدودة في اللغة الإنجليزية لتوجيه رسالته إلى الرئيس الأميركي المنتخب، الأمر الذي وجده متابعون طريفا، ودفعهم إلى مشاركة الفيديو.

واستهل الفتى رسالته إلى بايدن بالقول “جو بايدن، أرجوك ساعدني لأنني غاضب.. حسنا؟”.

واشتكى علي لبايدن سوء حالة الشوارع لدى تعرضها لهطول المطر، قائلا “جو بايدن، أنا أعيش في العراق، وفي الشتاء (يصبح) الشارع بالمطر (سيئا)”.

وانفعل الفتى مرة أخرى قائلا “جو بايدن، أرجوك ساعدني، أرجوك، أنا غاضب”.

وختم الفتى الفيديو بالقول “وجه لي دعوة، انظر، لا أستطيع المشي (..) ساعدني يا جو بايدن”.