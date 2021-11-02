فتاة عربية كفيفة.. مستشارة خاصة للولايات المتحدة

المستقلة /- يتفاعل خبر إعلان البيت الأبيض في واشنطن، عن تعيين الشابة سارة منقارة، البالغة 32 عامًا، وهي من طرابلس، شمال لبنان، مستشارة خاصة للولايات المتحدة بشأن حقوق المعاقين الدولية. فقد أعلن الرئيس جو بايدن يوم الخميس تعيبن السيدة الطرابلسية كمستشارة خاصة للحكومة الأميركية.

هذه الشابة، عاشت مسارًا طويلًا من تحدي الذات والمثابرة لبلوغ أحلامها، وهي كفيفة، وسبق أن ذكرت في إحدى مقابلاتها الصحافية، أنها تعاني مع شقيقتها من مرض وراثي يؤدي إلى فقدان البصر بطريقة تدريجية، فخسرت بصرها في السابعة من العمر.

تقيم سارة في أميركا، بعد أن نشطت في لبنان على نطاقٍ واسع، وتحديدا في مدينتها طرابلس، وتم اختيارها من بين شخصيات فوربس الـ30 في مجال العمل الاجتماعي. وهي كانت في السابع والعشرين من عمرها.

أكاديمياً، تخصصت سارة بالرياضيات والاقتصاد في أميركا، ثم أنشأت مبادرة تعنى بالتمكين والدمج الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي منظمة ETI (Empowerment Through Integration)، يرتكز عملها على دمج المكفوفين وغير المكفوفين. وسبق أن حصلت على الدعم من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في أميركا.

وهذه المبادرة، انطلقت فكرتها في لبنان، عبر إنشاء مخيمات تدمج أطفالاً مكفوفين مع غير مكفوفين، في بيروت وطرابلس، لكن الجمعية تم تسجيلها في الولايات المتحدة.

وتعتبر سارة أن مبادرتها ETI، تهدف لكسر الصورة النمطية حول التعاطي مع الإعاقة، ومعالجتها من زاوية فريدة وأكثر عملانية وواقعية، ولعل تحقيق هدفها، هو ما جعلها تتبوأ منصبًا رفيعًا واستثنائيًا في أميركا.