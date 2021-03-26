فتاة تحاول الانتحار في كربلاء.. والشرطة تنقذها

“المستقلة /- انقذت شرطة كربلاء فتاة من موت محقق بعد محاولتها رمي نفسها تحت عجلات السيارات هربا من تعنيف والدها لها.

وقالت شرطة المدينة في بيان ، انه “ضمن العمل الإنساني لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت وبمتابعة قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني، تمكنت شعبة الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من انقاذ فتاة بعمر ال ١٨ عاما من محاولة انتحار برمي نفسها تحت عجلات السيارات بسبب تعنيف والدها لها.

وأوضح البيان ان مفارز الشرطة المجتمعية لاحظت وجود فتاة بحالة نفسية مضطربة في أحد شوارع محافظة كربلاء محاولة رمي نفسها تحت عجلات السيارات المارة.

وهرعت اليها مسرعة وقدمت لها الدعم النفسي والمعنوي، وتبين انها تتعرض لتعنيف جسدي شديد من قبل والدها ، بسبب ظروفه النفسية الصعبة، وفي هذه الأثناء تمكنت المجتمعية من إعادة الفتاة لذويها وتوفير فرصة عمل لوالدها. بحسب بيان الشرطة.

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