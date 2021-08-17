فتاة بسن الاحداث تسرق ٣٣ مليون في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة ميسان عن تمكنها من القبض على فتاة بسن الأحداث قامت بجريمة سرقة لمبلغ مالي كبير وسط العمارة

وقالت المديرية في بيان ان مفارز قسم شرطة الإحداث تمكن ، من القبض على فتاة متهمة بسرقة مبلغ مالي كبير من احد أقاربها .

وأوضح البيان أن عملية عملية القبض جاءت وفق مذكرة اعتقال وحسب المادة (٤٤٣ السرقات) ،مبينا بان المتهمة قامت ببسرقة مبلغ مالي يقدر بـ(33 مليون دينار) من أحد اقاربها في احدى مناطق مدينة العمارة .

بيان المديرية أكد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها وأحالتها الى القضاء لتنال جزائها العادل .