فايز المالكي يكشف كواليس برنامجه إنسان

المستقلة /- كشف الفنان فايز المالكي عن برنامجه الجديد الذي سيعرض خلال شهر رمضان على قناة “السعودية” ويحمل اسم “إنسان”.

وذكر “المالكي”، خلال تدشين الدورة البرامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر رمضان المبارك، أن البرنامج سيعرض صورة المملكة وما تفعله لمساعدة نحو 80 دولة. وأبدى سعادته بعودته لبيته الأول وهو “القناة السعودية” عبر برنامج إنسان الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.