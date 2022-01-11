فايز السعيد يقدم أغنيته الجديدة  بأجواء اوربية  

المستقلة/- يجمع النجم الإماراتي فايز السعيد وشركة لايف ستايلز ستوديوز تعاون فني الأول بينهما، حيث يتعاون الطرفان بعمل غنائي بعنوان “هلقد حلو” باللهجة الخليجية.

وانتهى فايز السعيد من تصوير أغنية “هلقد حلو” في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت إدارة المخرج بسام الترك في أجواء أوروبية شهدتها مواقع التصوير في دبي، حيث عمل المخرج على تنفيذ فكرة أوروبية في أرض دبي.

وتطلب تنفيذ كليب أغنية “هلقد حلو” معدات مختلفة لتقديم عمل مصور مختلف من كافة النواحي، اذ من المُقرر أن يُشكل مفاجأة للجمهور.

وتحمل أغنية “هلقد حلو” كلمات قصي عيسى والحان علي صابر.