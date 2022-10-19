فايروس معدي يصيب حقل اسماك في كربلاء والمحافظة توجه بغلقه

المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت حكومة كربلاء المحلية، عن غلق صحي لحقل تربية الاسماك في قضاء الهندية لوجود فايروس يؤدي الى نفوق الاسماك فيه، وأكدت على عدم التعامل معه لحين القضاء على الفايروس “.

وقال النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الأربعاء ، عقب لقائه مدير المستشفى البيطري في المحافظة وسام الجابري ، تم أخذ عينات من كل الحقول الموجودة في قضاء الهندية والتأكد من سلامتها ، بإستثناء حقل واحد مصاب بفايروس نفوق الأسماك “. وأضاف وجهنا “بغلقة صحيا وعدم التعامل معه حتى القضاء على الفايروس “.

واضاف بحثنا “خلال اللقاء الاحتفاظ بالثروة الحيوانية من خلال التقيد بأوقات وأيام الجزر في مجزرة كربلاء النموذجية وعدم السماح باستمرار عملية الجزر كل ايام الاسبوع ، اضافة الى اعتماد آليات وطرق أخرى حديثة للقضاء على الكلاب السائبه التي اخذت بالانتشار والتكاثر خلال سحب الرماة من منتسبي مديرية الدفاع المدني والذي سيتم مفاتحة المديرية العامة لغرض استئناف عملهم وأن يكن مؤقتا “.