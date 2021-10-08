فايروس جديد يثير الجدل باعراض صادمة

المستقلة /- بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع “Boldsky”، إن الديدان المعوية أو الطفيلية هي كائنات حية تعيش في أمعاء الإنسان. تشمل الأنواع الرئيسية من الديدان، التي تسبب الإصابة الطفيلية، الديدان الدبوسية والديدان الأسطوانية (أسكاريس لومبريكويدس) والديدان الشريطية (سيستودا) والديدان الخطافية (الفتاكة الأميركية) والديدان المفلطحة (الديدان المفلطحة) التي يمكن أن تجد طريقًا إلى جسم الإنسان بطرق عديدة.

يقول الخبراء إن الديدان المعوية مختلفة وإن أعراض الإصابة تختلف من شخص لآخر، وربما يكون بعضها بدون أعراض واضحة، أو تتراوح ما بين الأعراض الخفيفة إلى الشديدة، مثلما هو الحال مع مرض كوفيد-19، كما يلي:
• غثيان
• إسهال

• قيء
• فقدان الشهية
• دم في البراز

• فقدان الوزن
• آلام في المعدة
• ضعف عام

• حمى (خفيفة إلى شديدة) أو قشعريرة.
• ردود الفعل التحسسية

• فقر دم
• صداع الراس

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• الديدان في البراز
• آلام العضلات أو المفاصل
• الانتفاخ

• السعال أو الأزيز
• التهاب الملتحمة

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