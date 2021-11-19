فاو تقيم ورشة عمل لنظراء قطاع الثروة الحيوانية في النجف وكربلاء

المستقلة/- اقامت منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ورشة عمل حول تبادل الخبرات والتدريب بين نظراء قطاع الثروة الحيوانية لمحافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، بحضور ممثل وزير الزراعة و الممثل المقيم لمنظمة الفاو في العراق صلاح الحاج حسن وعدد من الخبراء والأطباء البيطريين والمختصين في الشأن الزراعي والثروة الحيوانية.

و أكد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في العراق في كلمة افتتاحية اهتمام منظمة الفاو بدعم القطاعات الزراعية الريفية والتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة والحكومات المحلية من اجل النهوض بالواقع الزراعي ودعم المزارعين بكافة الامكانات المتاحة.

بينما نقل الدكتور هادي هاشم تحيات الوزير للمشاركين في الورشة وحرصه التام على توفير الدعم اللازم لكل ما يخدم هذا القطاع المهم والحيوي كما أشاد بالنجاحات التي حققتها المنظمة وخصوصا مشروع نينوى حول دعم سبل المعيشة الممول من الاتحاد الأوربي والمنفذ بالتعاون والشراكة مع وزارة الزراعة “زراعة نينوى”

و تم خلال الورشة مناقشة الممارسات الجيدة والسبل التي تخدم تطوير قطاع الثروة الحيوانية بالإضافة للأعداد والتحضير لتنفيذ عدد من التدخلات التي تشتمل على بناء القدرات للمرآه الريفية والمزارعين والمرشدين وذلك في الانشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية،

كما قدم الخبير الدولي الدكتور الشاذلي كيولي والمهندس حيدر نصر بهجت منسق مديرية زراعة نينوى عروض وشروحات تفصيليه عن التدخلات الناجحة في محافظة نينوى والتي سيتم العمل على نقلها وتنفيذها حيث تتضمن تحسين التغذية الحيوانية من خلال زراعات علفيه نوعيه واستعمال مكملات غذائية محليه من شانها ان تزيد من انتاج الاعلاف محليا بالإضافة الى تحسين إنتاجية وتسويق الحليب ومشتقاته. وأكد الخبير الدولي الشاذلي كيولي أنه سيتم تطبيق نهج تشاركي ومماثل في المحافظتين المستهدفتين مع المرشدين والمرشدات الذين سيدعمهم زملائهم من نينوى

و تم تشكيل فرق عمل من المشاركين في الورشة للبدء بخطوات ميدانية بهدف الاطلاع على أوضاع المزارعين الذين سيتم استهدافهم من خلال الأنشطة التنفيذية لتحديد الواقع والمضي قدما بتنفيذ الخطوات التي من شانها دعم ومساعدة هؤلاء المزارعين ورفع كفاءتهم.