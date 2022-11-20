فاو تبحث إشراك منظمات المجتمع المدني في العراق

المستقلة/- نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق (الفاو) اجتماعاً تشاورياً مع مديرية المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة الأغصان للتنمية الزراعية و البيئية لمناقشة خارطة طريق مشاركة منظمات المجتمع المدني في العراق.

ترأس الاجتماع ممثل منظمة الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن و مدير قسم البرامج في دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، و رئيس مؤسسة الاغصان دكتور خالد ناجي العسل.

وقال بيان عن المنظمة، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الأمن الغذائي والحد من الفقر وأظهرت بشكل متزايد قدراتها وإمكاناتها في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية. تهدف منظمة الأغذية والزراعة إلى فتح مجالات الحوار على نطاق أوسع مع المنظمات المحلية.

واشار الى أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية وورش العمل بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق.

وبين أن منظمة االفاو تهدف بالتعاون مع الحكومة العراقية ومؤسسة الأغصان إلى تسهيل آليات التنسيق ونهج المشاركة لمنظمات المجتمع المدني على المستوى القطري في البرامج المتعلقة بقطاعات الزراعة والمياه والبيئة ، مع التركيز على ثلاث مواضيع اساسية هي: الموارد الطبيعية ، وإدارة مخاطر الكوارث ، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأكد الممثل القطري لمنظمة الفاو، اهمية توسيع نطاق التنسيق بين الشركاء المعنيين للمضي قدمًا في عملية إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية في البرامج ذات الصلة ، وذلك من خلال بناء القدرات ، وإنشاء منصة حوار لمنظمات المجتمع المدني .

واشاد المكتب الاقليمي لمنظمة الفاو بهذه المبادرة عبر مشاركة خبير السياسات الاقدم في المكتب الاقليمي للمنظمة كيان الجاف في الاجتماع عن بعد ، كما اكد التزامه بهذه المبادره و ابدى استعداده لدعم الخطوات القادمة للمضي قدما غاية في دعم افاق التعاون المشترك.

و يعمل مكتب الفاو في العراق على تقييم أوجه التكامل والتآزر مع عمل الجهات الإنمائية الأخرى في المجالات ذات الأولوية ضمن اطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDCF) و بحث سبل المشاركة في تشكيل شراكات متعددة من أصحاب المصلحة بين منظمات المجتمع المدني و منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة.

وأكد أن العمل مستمر، و خارطة طريق اشراك منظمات المجتمع المدني في العراق في مرحلتها الاخيرة.حيث تسعى منظمة الفاو إلى عقد اجتماعات أخرى اوسع يشارك فيها جميع الأطراف المعنية، وستواصل المنظمة تسهيل اليات التنسيق ، وستتيح النشاطات القادمة الفرصة لجميع أصحاب المصلحة للمشاركة في البرنامج .