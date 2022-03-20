فاوتشي يحذّر من موجة قادمة من كورونا

المستقلة /- حذّر الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن البلاد قد تواجه المزيد من عمليات الإغلاق بسبب موجة محتملة من مرض كوفيد -19 بسبب أحدث متحور من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فاوتشي، وهو أيضاً رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومستشار للرئيس جو بايدن، أن تلك الموجة يمكن أن تحصل عندما يبدأ الناس الأكثر حذراً في تجاهل الإجراءات الاحترازية الضرورية لمحاربة تفشي الفيروس.

وقال، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” التلفزيونية الأميركية، إن تخفيف القيود وتضاؤل ​​الحماية من اللقاحات وظهور المتغير BA.2 حول العالم قد تؤدي إلى موجة أخرى من العدوى المتزايدة.
وأوضح “إذا رأينا في الواقع تحولاً وعودة لظهور المرض، فعلينا أن نكون قادرين على التمحور والرجوع إلى درجة من القيود تتناسب مع الوضع الجديد”.

وأكد “لا يمكننا أن نقول فقط، لقد انتهينا من الجائحة. يجب أن نكون قادرين على التحلي بالمرونة لأننا نتعامل مع وضع ديناميكي”، موضحاً أن المتحور، الذي شهد ارتفاعًا حادًا في المملكة المتحدة، يمكن أن يتسبب في زيادة مفاجئة في الولايات المتحدة حيث يبدو أنه معد مثل متحور أوميكرون، ولكنه أقل فتكًا.

واعترف فاوتشي بأن “معدل الوفيات الإجمالي انخفض بالفعل”. لكنه أضاف “لن أتفاجأ في الأسابيع القليلة المقبلة، بالنظر إلى حقيقة أننا بدأنا فتح كل شيء، ولدينا زيادة في المتحور بي أيه. 2، إذا شهدنا زيادة في الإصابات”.

جاء التحذير في الوقت الذي تم فيه رفع قيود كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وسط انخفاض حاد في الحالات اليومية بعد زيادة كبيرة جراء متحور أوميكرون في وقت سابق من هذا العام.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فاوتشي يحذّر من موجة قادمة من كورونا

اخر الاخبار

مخاطر ستحل بالاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

اخر الاخبار

أمراض يمنع المصابون بها من قيادة السيارة

اخر الاخبار

تركيا تعلن عودة الملاحة في مضيق البوسفور

اخر الاخبار

مسؤولة أوكرانية: روسيا وأوكرانيا نسقتا 7 ممرات إنسانية اليوم

اخر الاخبار

اتهامات دولية لروسيا بقصف أهداف مدنية .. وروسيا تنفي

اخبار السعودية

فؤاد عبد الواحد يطرب جمهور حفل “طاب السمر” في الرياض

اخبار السعودية

فؤاد عبد الواحد يطرب جمهور حفل “طاب السمر” في الرياض

اخر الاخبار

لبنان ينافس على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022

اخر الاخبار

أسباب سوء تقدير الأجهزة الأمنية ونتائجه

اخر الاخبار

النزاهة تكشف عن تفاصيل 4 عمليات ضبط في دوائر مختلفة بمحافظة الديوانية

اخر الاخبار

سوزوكي : تستثمر 1.3 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في الهند

اخر الاخبار

اليوم ..عشاق كرة القدم يترقبون مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة

اخبار العراق

الخزانة الامريكية: ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية لأكثر من 900 مليون دولار

اخر الاخبار

رويترز: العراق يزود الهند باكثر من ثلث احتياجاتها من النفط الخام

اخبار العراق

الجمارك: ضبط 5 شاحنات تحمل مواد مخالفة للقانون في جمرك المنطقة الشمالية

اخر الاخبار

المعهد القضائي : فتح باب التقديم للدورة 46 للعام الدراسي 2022 / 2023 دورة الادعاء العام