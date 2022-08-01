فان ديك : محمد صلاح سيعود لمستواه الكبير بعد حل مشكلة تجديد عقده

المستقلة /- يتوقع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أن يتمكن زميله الدولي المصري محمد صلاح من العودة لمستواه الكبير بعدما تخلص من مشكلة تجديد عقده التي كانت مصدر عدم تركيز.

وتمكن ليفربول من بداية موسمه بالفوز بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي 3-1 وقدم محمد صلاح مستوى جيد، حيث سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء وصنع الهدف الأول لزميله ألكسندر أرنولد.

ورغم فوز محمد صلاح الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب حسب رابطة اللاعبين المحترفين، وجائزة لاعب العام حسب اتحاد كتاب كرة القدم، لكن مستواه شهد بعض التراجع.

وبعد توقيع عقد جديد مع ليفربول يبقيه في الفريق حتى 2025 يعتقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن محمد صلاح قد تحرر وسيعود للقمة.

وقال المدافع الدولي الهولندي في تصريحات نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“: ”إنه دائما تحت المجهر وقد صنعه بنفسه، إنه لاعب جيد ويظهره طوال الوقت، في نهاية الموسم كان هناك الكثير من الحديث عن عقده“.

وأضاف: ”نحن جميعًا بشر وربما أثر ذلك عليه قليلاً، للأسف. لكنه أظهر مستويات عالية وجودة عالية، ولعب بروح حرة ويسعده التواجد هنا، الجميع سعداء لوجودهم هنا“.

وتحدث فان دايك عن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الوافد الجديد على ليفربول من بنفيكا البرتغالي في صفقة كلفت الفريق في المجموع 100 مليون يورو، قائلا: ”بالنسبة له إنه مثلي، مبلغ التعاقد ليس شيئا يجب أن تفكر فيه، يجب أن يبقى متواضعا ويعمل بجد ويكون لاعبا مهما“.

وأضاف: ”لا أتكلم الإسبانية ولذلك لا أتحدث كثيرا معه، لكن لدينا لاعبين خبرة والذين يتحدثون معه كلما كان ذلك ممكنا وسيتعلم كثيرا في التدريبات ويعرف طريقة لعبنا كيف ندافع وكيف نهاجم، يجب فقط أن يركز على نفسه وعلى الفريق والتطور ويتواجد في الفريق ويتعلم في التدريبات“.

وسجل داروين نونيز الهدف الثالث الحاسم في مرمى مانشستر سيتي، كما كان وراء الحصول على ضربة جزاء بعدما ارتطمت رأسيته بيد المدافع روبن دياز.

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