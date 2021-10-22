فانغا العمياء تحذر مما سيحدث في الأيام القادمة

المستقلة /- أطلقت العرافة البلغارية “​بابا فانغا​” المعروفة بلقب العرافة العمياء العديد من التوقعات قبل 24 عاماً، والتي تحققت معظمها، ونشرت صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، مطلع العام الجاري، تقريراً عن أبرز توقعات 2021.

ومن توقعات العرافة العمياء:

– وباء جديد يضرب جميع دول العالم مختلف عن فيروس كورونا، وربما يكون مرض الفطر الاسود الذي بدأ في الظهور مؤخراً.

– فيروس كورونا الذي ظهر في أواخر عام 2019، سيتفاقم في عام 2021، حيث ظهرت سلالات متحورة من كوفيد 19.

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ومن نبوءات “بابا فانغا” التي لم تتحقق حتى الآن، هي:

– ظهور حياة على كواكب مختلفة عن الأرض
– الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيصاب بمرض غامض.
– انهيار الاقتصاد الأوروبي.
– تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال.
– التوصل إلى علاج لمرض السرطان.
– توقف إنتاج البنزين، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية.

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