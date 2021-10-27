“فالصو” تجمع  كريم زكي بمهدي مزين و محمد المغربي

المستقلة/- أصدر الفنان كريم زكي، على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب سينغل بعنوان “فالصو”، يندرج ضمن خانة الأعمال الرومانسية الدرامية بإيقاعات البوب، و الذي تعامل من خلاله مع كاتب الكلمات محمد المغربي، والفنان مهدي مزين على مستوى الألحان، و هما الثنائي الذي ارتبط اسمهما بمجموعة من الأعمال الفنية الناجحة سواء في المغرب أو على المستوى العربي، أما الفيديو كليب فصورت مشاهده في مدينة الدار البيضاء بعدسة المخرج مهدي منير.

الجدير بالذكر، أن الفنان المغربي كريم زكي  يستعد خلال الفترة المقبلة لإصدار أحدث أعماله الفنية، إذ يعكف في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة لمشروعه الفني الذي سيصدر قريبا.

وحضر كريم زكي لجمهوره مستقبلا مجموعة من الأعمال الفنية، باختياره لعدد من الأغاني التي يشتغل عليها حاليا، و التي  تتماشى مع اختيارات وذوق الجمهور المغربي، ليلتحق بركب الفنانين المغاربة الذين تمكنوا من إيصال الأغنية المغربية خارج حدود الوطن.

ولطالما  انجذب كريم زكي  منذ طفولته  إلى عالم الموسيقى، حيث كان يسعى دائمًا إلى تطوير أذنه الموسيقية وتوسيع معرفته التقنية في الإنتاج الموسيقي.

و إلى جانب احترافه الغناء اتجه الفنان الشاب كريم زكي  بعد حصوله على الباكالوريا في المغرب إلى فرنسا لاستكمال دراسته، حيث تمكن من تحقيق أحد أهدافه الأولى وهو الحصول على درجة الماجستير وبالتالي ضمان استقلاليته بفضل مهنته كمستشار في قطاع الطاقة.

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