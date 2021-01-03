فالح الفياض : أبو مهدي المهندس هو من أسس وادار وقاد الحشد الشعبي

المستقلة /-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، أن القائد الشهيد أبو مهدي المهندس أسس وادار وقاد الحشد الشعبي، مشيرا إلى أننا نستذكر الشهيد المهندس كل يوم ونفتقده كل ساعة.

وقال الفياض في كلمة القاها خلال الوقفة التأبينية في موقع جريمة اغتيال قادة النصر وتابعتها المستقلة، “إننا اذ نستذكر قادة النصر فاننا نستذكر كل القيم النبيلة”، مضيفا “اننا نتشرف بالوقوف في نفس المكان الذي سالت فيه دماء قادة النصر الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس الذي تقطعت اوصالهم وسالت دمائهم قربة لله تعالى”.

وأضاف، “أننا نستذكر المهندس كل يوم ونفتقده كل ساعة”، مشيرا إلى أن “الحاج أبو مهدي كان مهندس الحشد الشعبي وهو الذي أسس وبنى وادار وقاد”.

وأكد الفياض، أن “اول معاني الثأر للقائدين الشهيدين هو ان نخلص للراية ونجدد العهد”، مشددا بالقول إن “للحشد امة وهذه الامة ستكون وفية للدماء الطاهرة”.