 فاطمة الزهراء الموسولي تصدر “يد مرا” بالتزامن مع عيد المرأة

المستقلة/- طرحت الفنانة المغربية، فاطمة الزهراء الموسولي، الشهيرة ب ” بريتي باي فاتيم”، أحدث أعمالها الفنية، والتي حملت عنوان “يد مرا”، عبر قناتها الرسمية بموقع ”يوتيوب”، وعلى جميع تطبيقات تنزيل الموسيقى الرقمية (أنغامي / سبوتيفاي / ديزر).

“يد مرا” تعتبر الأغنية الثانية في مسار فاطمة الزهراء الموسولي الغنائية، كتب كلماتها الشاعر محمد أمير، ولحنها صلاح مجاهد، أما التوزيع فكان لبدر مخلوقي.

وصورت “يد مرا” على طريقة الفيديو كليب، باستعمال أحدث تقنيات التصوير والإخراج والمونتاج، تحت إدارة المخرج، أمين مرتضى، وإشراف مصطفى مرتضى، ببلاتوهات داخلية صممت خصيصا لهذا العمل، ومشاهد خارجية متنوعة بنواحي سيدي بوعثمان بمدينة مراكش، وحمل العمل في طياته العديد من الرسائل للنساء في يومهن العالمي.

وقالت فاطمة الزهراء الموسولي في تصريح لها: “دائما في اختياراتي الفنية كنفضل المرأة.. المرأة القوية لي ما كتهرسش”.

وأكدت في التصريح ذاته أن عملها هذا هو إهداء للنساء المغربيات والعربيات في عيدهن، جراء ما يتعرضن له بشكل يومي من ظلم و”حكرة” وعنف بكافة اشكاله، وخاصة العنف النفسي الذي يمارسه البعض ضد المرأة، والذي يعتبر أصعب أنواع العنف وأشدها قسوة، لما يخلفه من جروح داخلية تؤثر على حياة العديد من النساء.

كما كشفت المتحدثة ذاتها أنها اختارت كلمات بسيطة وواضحة، وإيقاعات موسيقية تنتمي لفن الراي، وفيديو كليب مليء بالرموز والرسائل، لطرح عمل متكامل وجميل من حيث الكلمات والألحان والصورة وفي نفس الوقت عمل هادف ومحمل بالقضايا.

يذكر أن أول أعمال فاطمة الزهراء الموسولي كان بعنوان ”إنسانة”، والذي أصدرته في نفس الفترة من السنة الماضية، وكان يتحدث عن المرأة أيضا والتحديات التي تلاحقها في المجتمع.